Американского финансирования Украине хватит до декабря.

Об этом изданию Politico сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, чье имя не упоминается.

"Мы на исходе с точки зрения существующего финансирования. Это не продлится дольше декабря", - заявил советник президента.

По его словам, если Украина не получит помощи от Соединенных Штатов, "Путин, вероятно, не только закрепится там, что он уже взял, но, скорее всего, захватит новые территории... И в конечном итоге сам Киев может оказаться под угрозой", - заявил представитель Банковой.

Отметим, что визит делегации из Украины совпал с тем, что Конгресс зашел в очередной тупик по выделению помощи Украине.

Недавно сообщали, что провалился секретный брифинг по украинской помощи для сенаторов США.

"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки", – заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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