Politico со ссылкой на источник пишет, что американского финансирования Украине хватит до декабря
Американского финансирования Украине хватит до декабря.
Об этом изданию Politico сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, чье имя не упоминается.
"Мы на исходе с точки зрения существующего финансирования. Это не продлится дольше декабря", - заявил советник президента.
По его словам, если Украина не получит помощи от Соединенных Штатов, "Путин, вероятно, не только закрепится там, что он уже взял, но, скорее всего, захватит новые территории... И в конечном итоге сам Киев может оказаться под угрозой", - заявил представитель Банковой.
Отметим, что визит делегации из Украины совпал с тем, что Конгресс зашел в очередной тупик по выделению помощи Украине.
Недавно сообщали, что провалился секретный брифинг по украинской помощи для сенаторов США.
"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки", – заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.
Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.
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