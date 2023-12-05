Владимир Зеленский подписал закон о частичном возобновлении налоговых проверок бизнеса, которые были остановлены с начала войны.

Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

"Требование МВФ выполнено!" – прокомментировал он в телеграм-канале.

Народный депуптат Ярослав Железняк добавил, что закон вступит в силу с 7 декабря.

В октябре Международный валютный фонд заявил, что ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновления налоговых проверок.

Уже через несколько дней после этого Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса.

Напомним, летом Зеленский подписал скандальный закон №8401, который предусматривает отмену введенной в начале войны системы "2% для всех" и возврат налоговых проверок для бизнеса.