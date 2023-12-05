Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 5 декабря.

Основное в вечернем обращении президента:

Рассказал о встрече с главой МИД Нидерландов, говорили о ситуации на фронте и евроинтеграции Украины. Сообщил, что каждому Герою Украины или его семье дадут квартиру.

Ранее президент подписал закон о частичном возобновлении налоговых проверок бизнеса.

"Требование МВФ выполнено!" - прокомментировал Зеленский в своём телеграм-канале.

Война в Украине идёт уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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