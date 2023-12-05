Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак находится в Соединённых Штатах.

Об этом пишет Офис президента в своём телеграм-канале.

Сообщается, что вместе с ним в США прибыли глава парламента Руслан Стефанчук и министр обороны Рустем Умеров.

"В рамках визита в Соединенные Штаты Америки вместе с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выступил в Институте мира США", - сообщает Офис президента.

Ранее сообщалось, что "десант" из группы депутатов от "Слуги народа" уже частично прибыл в Америку. По словам депутатов президентской фракции, главный вопрос этой поездки - работа с конгрессменами с целью убедить их продолжить поддержку Украины. По неофициальным данным, часть из делегатов останутся в Вашингтоне, а часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами.

Напомним, Ермак в прошлый раз находился в США в середине ноября, встретился с госсекретарём Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.

"Указал на важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года", - рассказал глава ОП.