Глава ОП Андрей Ермак попал на четвертое место в рейтинге "Деятели" по версии журнала Politico.

Его подписали как "Зеленый кардинал Киева" (Kyiv’s green cardinal).

В Político это объясняют так:

"Это потому что Ермак является главой канцелярии президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия связана с восточнославянским словом, означающим "зеленый", а также потому что он имеет привычку посещать фотосессии в одежде цвета хаки, вдохновленной военной тематикой, которую популяризировал его босс. В 2024 году, когда Зеленскому, возможно, предстоит переизбирательная кампания в середине войны, а перспектива затянувшегося вторжения подрывает моральный дух населения внутри страны, не говоря уже о кризисе на Ближнем Востоке, отвлекающем западных сторонников Украины, Ермак станет еще более важным помощником президента в заключении сделок и амортизатором", - говорится в статье.

Также Político пишет, что "Зеленский стремится окружить себя друзьями и соратниками из своей прошлой жизни в индустрии развлечений".

"И 52-летний Ермак, бывший юрист в сфере развлечений и кинопродюсер, не исключение. Пока он выполнял грязную работу Зеленского, "зеленый кардинал" ввязался в споры на фоне обвинений в коррупции, связанных с его братом и его заместителем.

В то время как Украина разворачивает кампанию по вступлению в ЕС и НАТО и одновременно борется за возвращение своей территории, Ермак приобрел огромную (некоторые говорят, чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит в своих руках бразды правления правительством и парламентом Украины, позволяя своему боссу держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми", - сообщает издание.

Также издание указывает, что "Ермак - вдохновитель усилий Киева по налаживанию контактов с развивающимися странами в попытке вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий российского президента Владимира Путина. Поскольку Зеленский сам ограничен в зарубежных поездках, Ермак совершает деловые поездки по всему миру от имени своего босса, встречаясь с высокопоставленными иностранными чиновниками, проводя переговоры и заключая сделки (что, согласно конституции Украины, должно входить в компетенцию президента, а не его второго номера)".

Пока представлены только места со второго по девятое в ряде номинаций: "Деятель", "Нарушитель", "Мечтатель". Первые места рейтинга будут объявлены сегодня в 10 вечера по Киеву.