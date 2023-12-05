Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сегодня, в 29-ю годовщину подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказывалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны ядерных держав (включая РФ и США), опубликовал сообщение с критикой Запада.

Оно появилось в соцсетях экс-советника Банковой.

Арестович назвал подписание документа "днем начала утраты Украиной достоинства". Также он напомнил, что 5 декабря 1998 года министерства обороны Украины и США подписали соглашение о ликвидации 44 тяжелых бомбардировщиков и 1068 крылатых ракет Х-55 воздушного базирования.

"Последовала еще цепь соглашений, которые стали цепью на горле Украины. Сегодня мы клянчим помощи у тех (клянчим на грани выживания), в безопасность которых (США) мы внесли самый крупный вклад за всю их историю - ракетные армии стратегического назначения в Украине имели целью США и Британию", - написал Арестович.

Он считает, что Украина "продала свое достоинство за очень мелкий прайс", в результате обменяв независимость на "борьбу за право сменить хозяина".

"Сегодня мы государство, которое включает в школьные программы ЛГБТ-пропаганду, чтобы нам дали денег заплатить выплаты собственным пенсионерам. Эта война - тяжкое средство проснуться от тяжелейшего сна унижений, в который мы загнали себя сами, поверив в белого господина. Наиболее позорным и поучительным обстоятельством при этом является то, что мы сладострастно возжаждали белого господина в момент, когда он перестал (исторически) быть господином, и уже не очень похож на белого", - сказано в посте Арестовича.

Ранее Арестович заявлял, что Запад не готов к войне с Россией и глобальным Югом, поскольку, в отличие от РФ, не смог раскрутить свою оборонную промышленность.

За несколько дней до войны Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. В случае, если этого не произойдет, Украина может признать межгосударственный документ недействительным.