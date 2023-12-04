В Киеве установили новогоднюю елку.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда", — прокомментировал он.

Вчера в Киевской городской военной администрации (КГВА) рассказали, как пройдут зимние праздники в столице.

Напомним, что главную елку страны в этом году решили установить раньше срока - из-за празднования Рождества по западному обряду. Она простоит с 6 декабря по 10 января. Также мэр столицы Виталий Кличко говорил, что массовые мероприятия и развлечения могут организовывать районные администрации, но только при наличии укрытия и не за счет бюджета Киева.

Ранее мы писали, что в Николаеве и Кривом Роге в этом году не будут устанавливать новогодние елки. А в Харькове новогоднюю елку уже установили - на платформе станции метро "Университет" Салтовской линии, как и в прошлом году.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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