Суд вынес обвинительные приговоры начальнику судебной стражи и его помощнику, которые допустили взрыв в Шевченковском районном суде Киева минувшим летом.

Об этом сообщает в Фейсбуке Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона осуждены двое из пяти обвиняемых – начальник судебного караула и его помощник. Прокуроры доказали, что во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд обвиняемые нарушили правила конвоирования, не провели его личный обыск и не проверили вещи. Шевченковский районный суд г. Киева признал обоих обвиняемых виновными в нарушении уставных правил часовой службы или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 418 УК Украины)", - сказано в посте.

Оба фигуранта признали свою вину и содействовали следствию, поэтому начальник судебной стражи получил арест на 6 месяцев, а его помощник – на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте.

Напомним, взрыв в июле 2023 года устроил Игорь Гуменюк, подозреваемый по делу о взрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.

В связи с происшествием мы в деталях рассказывали, за что судили Гуменюка.