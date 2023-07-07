Сотрудники ГБР расследуют уголовное производство по обстоятельствам взрывов в Шевченковском районном суде Киева и причинам, которые привели к трагедии.

В Telegram-канале бюро, в частности, сообщается, что будет расследоваться то, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на стражей порядка, а также качество исполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей.

Напомним, 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое – были ранены.

Подозреваемым в совершении взрыва оказался бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года.

Ранее мы писали о том, за что судили Гуменюка, который устроил два взрыва в Шевченковском суде Киева.

А также, что в ходе штурма Шевченковского суда Киева ранены двое бойцов КОРДа, Гуменюк погиб от взрыва.

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