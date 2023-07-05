Национальная полиция публикует видео из Шевченковского райсуда Киева, откуда сегодня пытался сбежать обвиняемый Игорь Гуменюк, который взорвал взрывные устройства и погиб сам.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале Нацполиции.

Сообщается, что событие квалифицировано как покушение на жизнь работника правоохранительного органа и покушение на бегство с места лишения свободы или из-под стражи.

Напомним, сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк взорвал в конвойном помещении три гранаты. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В результате во время штурма в Шевченковском райсуде Киева ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы. При этом сам Гуменюк погиб при взрыве.

Позже адвокат Гуменюка прокомментировал "Стране" действия своего подзащитного, который сначала пытался сбежать из суда, а потом, по словам главы МВД Игоря Клименко, погиб при взрыве.

За актуальными событиями о взрыве в Шевченковском райсуде мы следим в онлайне.