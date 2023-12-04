В понедельник, 4 декабря, состоялось заседание Высшего совета правосудия (ВСП) по рассмотрению ходатайств САП о возможности взятия под стражу четырех судей Киевского апелляционного суда. В итоге ВСП дал согласие на их арест.

Об этом сообщается на сайте совета.

В заседании Высшего совета правосудия приняли участие 15 его членов.

Сначала ВСП дал согласие на взятие под стражу в отношении судьи Вячеслава Дзюбина. Сам Дзюбин на заседании не присутствовал, так как находится на стационарном лечении, сообщил "Стране" его адвокат Александр Тананакин.

Затем совет удовлетворил представление заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко о содержании под стражей судей Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливы.

Напомним, по версии следствия, судьи получили взятку за снятие ареста с двух самолетов, связанных с предприятием "Мотор Сич", руководителем которого был Вячеслав Богуслаев, ныне являющийся подозреваемым по делу о госизмене.

На днях, 30 ноября, Соломенский районный суд Киева продлил содержание под стражей Богуслаева и начальника одного из департаментов Олега Дзюбы до 5 января 2024 года.