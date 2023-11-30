Соломенский районный суд Киева продлил содержание под стражей экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и начальника одного из департаментов Олега Дзюбы до 5 января 2024 года.

Об этом сообщает "Суспильне".

Богуслаев и Дзюба находятся под стражей без права залога.

Напомним, что накануне четверо судей Киевского апелляционного суда были задержаны по подозрению во взятке. Взятку, по версии следствия, давали за отмену ареста имущества (самолётов) в деле Богуслаева. Сообщалось, что сумма взятки составляла 35 тысяч долларов. Назывались фамилии судей: Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин.

Экс-руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев был задержан в октябре 2022 года. Его подозревают в коллаборационной деятельности (ст. 111-1), пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2), а также в содействии деятельности террористической организации.

Позже Богуслаеву сообщили еще об одном подозрении - в том, что он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не воспользовались украинские военные.

Отмечалось, что СБУ арестовала имущество Богуслаева, которого подозревают в коллаборационизме, почти на 1 млрд грн.