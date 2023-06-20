Киевский апелляционный суд оставил под стражей 84-летнего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Фейсбуке.

"19 июня 2023 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Б. на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и продлен в отношении подозреваемого Б. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 июля 2023 включительно, без определения размера залога", - сказано в посте.

Напомним, президента "Мотор Сичи" задержали в октябре прошлого года по обвинению в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

В мае Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на это заявил, что Украина согласна обменять арестованного экс-президента "Мотор Сичи" на тысячу украинских военнопленных. Но сначала он должен получить судебный приговор.