Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, которого обвиняют в коллаборационизме и пособничестве агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией.

Об этом говорится в письме-заявлении за его подписью на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которое есть в распоряжении Радио Свобода.

В Украине Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ. Сейчас он находится в СИЗО, все обвинения отвергает.

"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", – пишет Богуслаев в заявлении в Офис президента, написанном на русском языке.

В документе стоит его подпись с примечанием: Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы. В сопроводительном письме его адвоката указана дата направления заявления – 20 марта 2023 года.

Президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева задержали в октябре прошлого года.

У Богуслаева дома прошел обыск, во время которого выбили двери. После чего главу предприятия задержали и отправили в Киев.

Ранее глава СБУ Василий Малюк допустил обмен арестованного экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Для этого Богуслаев должен дать "все показания".