Сегодня задержали сразу четырёх судей Киевского апелляционного суда, среди них и те, которые рассматривали дело экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах.

Речь о четырех судьях: Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин.

По данным источников "Страны", четырех судей задержали по подозрению в получении взятки за решение об отмене ареста имущества в деле Вячеслава Богуслаева.

Напомним, что в октябре 2022 года был задержан бывший владелец и почетный президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Богуслаева подозревают в коллаборационной деятельности (ст. 111-1), пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2), а также в содействии деятельности террористической организации.

Позже экс-владельцу "Мотор-Сичи" сообщили еще об одном подозрении - в том, что он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не воспользовались украинские военные.

Также мы писали о том, что летом суд в Киеве продлил арест 84-летнему президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву.

А также, что бывший президент "Мотор Сичи" Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией.