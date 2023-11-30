Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтверждает информацию "Страны" о задержании на взятке четырех судей Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что за взятку в 35 тысяч долларов судьи были готовы отменить арест имущества компании.

После передачи денег 10 тысяч судья-посредник оставил себе, а 25 тысяч положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они после получения средств разделили их между собой.

В сообщении НАБУ другие подробности не раскрываются, но, по данным "Страны", речь идет об отмене ареста имущества в деле подозреваемого в государственной измене экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева. Назывались фамилии судей: Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин.

Напомним, Богуслаев был задержан в октябре 2022 года. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-руководителя "Мотор-Сичи" подозревают в коллаборационной деятельности (ст. 111-1), пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2), а также в содействии деятельности террористической организации.

Позже Богуслаеву сообщили еще об одном подозрении - в том, что он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не воспользовались украинские военные.

Отмечалось, что СБУ арестовала имущество Богуслаева, которого подозревают в коллаборационизме, почти на 1 млрд грн.

Также мы писали о том, что летом суд в Киеве продлил арест Вячеславу Богуслаеву.