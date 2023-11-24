Из партии "Слуга народа" исключили народного депутата Андрея Одарченко, который предлагал взятку биткоинами главе Госагентства восстановления Мустафе Найему.

Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, на заседании дисциплинарной комиссии 23 ноября всеми членами было единогласно принято решение об исключении Одарченко из партии.

Напомним, на днях Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления. За деньги он просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).

Он предлагал Мустафе Найему взятку в размере 8% от объема финансирования и передал часть этой суммы - 0,39 биткоина, что на тот момент было эквивалентно 10 тысячам долларов.

После этого ВАКС отправил подозреваемого нардепа под стражу с возможностью залога в 15 миллионов. Сам Одарченко во время судебного заседания подтвердил свое общение с главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом, однако сказал, что взятку не предлагал.