Подозреваемого во взятке биткоинами нардепа Одарченко исключили из партии "Слуга народа"
Из партии "Слуга народа" исключили народного депутата Андрея Одарченко, который предлагал взятку биткоинами главе Госагентства восстановления Мустафе Найему.
Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, на заседании дисциплинарной комиссии 23 ноября всеми членами было единогласно принято решение об исключении Одарченко из партии.
Напомним, на днях Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления. За деньги он просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
Он предлагал Мустафе Найему взятку в размере 8% от объема финансирования и передал часть этой суммы - 0,39 биткоина, что на тот момент было эквивалентно 10 тысячам долларов.
После этого ВАКС отправил подозреваемого нардепа под стражу с возможностью залога в 15 миллионов. Сам Одарченко во время судебного заседания подтвердил свое общение с главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом, однако сказал, что взятку не предлагал.