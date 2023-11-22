По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, вчерашние массовые задержания народных депутатов силами НАБУ имеют временное обоснование.

"Дело в том, что вчера в Раде голосовали три важных антикоррупционных законопроекта, в которых заинтересованы НАБУ и САП", - говорит источник.

Первый. Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект №10203-1. Документ предлагает набрать в штат НАБУ дополнительно 300 детективов за 3 года – по 100 в год, начиная со следующего года. В результате в НАБУ будет 1000 детективов и 750 членов руководящего состава.

Второй. В первом чтении ВР приняла правительственный законопроект №10060 по усилению независимости САП. На принятии этого документа настаивали послы G7.



Третий. В первом чтении Рада приняла изменения в закон "О предотвращении коррупции". Соответствующий правительственный законопроект №10262, который предоставляет полномочия НАПК проверять имущество чиновников, приобретенное еще до публичной службы.

По словам источника, таким количеством задержаний в один день антикоррупционные органы попытались негласно повлиять на голосование депутатов.

"Это было сделано специально в день принятия законопроектов, чтобы оказать негласное давление на депутатов, мол, в случае, если голосов не будет, на каждого найдется "папочка", - говорит источник "Страны".

Напомним, вчера нардепу Андрею Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.

А Сергей Лабазюк просил предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда.