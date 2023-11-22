В Высшем антикорупционном суде прошло заседание по избранию меры пресечения Андрею Одарченко. Во время заседания прокурор зачитала материалы дела, в которых цитируется разговор народного депутата с главой Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафой Найемом.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В беседе Одарченко заявил главе Госагентства, что не верит в оборону Харькова (нардеп сам из этого города), и думает, что украинской власти придется договариваться о сдаче территории.

"В Харьков я не верю, Мустафа", - сказал Одарченко.

На что Найем уточнил, почему.

"Ты что, две ядерные триады имеют две страны: Россия и Америка. О чем мы говорим! Ты что, это мощь! Нас разметут, мы блохи. Уже Иран и Китай дают России оружие, на фронте месиво. У россиян мобрезерв, а у нас все сдувается", - ответил Одарченко.

Также Одарченко с тяжелой ситуацией на фронте и перспективой переговоров с Россией связал намерения президента Зеленского провести выборы (разговор состоялся ещё до заявления президента о неуместности выборов).

"Почему первый (Владимир Зеленский - Ред.) хочет выборы сейчас? Потому что заставят договариваться - и правильно. Зачем нам эти Донецкие и Луганские, Крым? Черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться. Если он (Зеленский - Ред.) выборы не проведет, он обнулится вообще", - процитировала разговор Одарченко с Наемом прокурор.

Она заявила, что эти слова Одарченко прокуратура рассматривает как потенциальное совершение преступления.

Одарченко прокомментировал опубликованные записи, заявив, что на них не его голос.

"Я всегда был за территориальную целостность страны. Я всегда поддерживал законопроекты, направленные на выделение денег военнослужащим. Это все было в рамках дискуссии, но очень часто на этих записях звучит не мой голос", - сказал нардеп.

Напомним, вчера Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.

Сегодня ВАКС отправил подозреваемого нардепа под стражу с возможностью залога в 15 миллионов.