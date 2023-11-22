В Высшем антикорупционном суде прошло заседание по избранию меры пресечения нардепу от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. ВАКС назначил депутату содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Вчера НАБУ вручило депутату подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления Мустафе Найему.

В ведомстве заявили, что за деньги депутат просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора.

Нардеп Андрей Одарченко во время судебного заседания подтвердил свое общение с главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом. Однако сказал, что взятку не предлагал.

"Я общался с Мустафой Найемом много раз, мы общались на разные темы, но я никогда не озвучивал никаких предложений по получению неправомерной выгоды. Мы общались исключительно на тему выделения денег в виде помощи университету для его восстановления", - заявил Одарченко.

Он также добавил, что Мустафа Найем сам попросил его научить пользоваться криптовалютным кошельком.

"Честно скажу, я сам им не умею пользоваться. Мы встретились с Найемом в гостинице Хилтон, где общались на эту тему, показали, как им пользоваться, настроили его и все. Но я сам только недавно открыл для себя криптокошелек, на котором у меня даже нет денег. Эту информацию я предоставил следователям, передал им ключи от своего криптокошелька, они могут это подтвердить", - говорит Одарченко.

В ходе судебного заседания прокурор зачитала материалы дела, в которых цитируется разговор Одарченко с Найемом. В беседе Одарченко заявил главе Госагентства, что не верит в оборону Харькова (нардеп сам из этого города), и думает, что украинской власти придется договариваться о сдаче территории.

"В Харьков я не верю, Мустафа", - сказал Одарченко.

На что Найем уточнил, почему.

"Ты что, две ядерные триады имеют две страны: Россия и Америка. О чем мы говорим! Ты что, это мощь! Нас разметут, мы блохи. Уже Иран и Китай дают России оружие, на фронте месиво. У россиян мобрезерв, а у нас все сдувается", - ответил Одарченко.

Также Одарченко с тяжелой ситуацией на фронте и перспективой переговоров с Россией связал намерения президента Зеленского провести выборы (разговор состоялся ещё до заявления президента о неуместности выборов).

"Почему первый (Владимир Зеленский - Ред.) хочет выборы сейчас? Потому что заставят договариваться - и правильно. Зачем нам эти Донецкие и Луганские, Крым? Черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться. Если он (Зеленский - Ред.) выборы не проведет, он обнулится вообще", - процитировала разговор Одарченко с Наемом прокурор.

Она заявила, что эти слова Одарченко прокуратура рассматривает как потенциальное совершение преступления.

"Одарченко фактически нормализует агрессию РФ против Украины. Это может указывать на то, что Одарченко склонен к совершению преступлений, связанных с коллаборационизмом и другими правонарушениями против основ национальной безопасности", - заявила прокурор.

Одарченко прокомментировал опубликованные записи, заявив, что на них не его голос.

"Я всегда был за территориальную целостность страны. Я всегда поддерживал законопроекты, направленные на выделение денег военнослужащим. Это все было в рамках дискуссии, но очень часто на этих записях звучит не мой голос", - сказал нардеп.

Кроме Одарченко и в один день с ним антикоррупционные органы объявили о подозрении в попытке дать взятку нардепу Сергею Лабазюку ("За будущее"). Мы подробно разбирали это совпадение.

А источники "Страны" в правоохранительных органах заявили, что задержания народных депутатов связаны с голосованием в Раде важных антикоррупционных законопроектов.