"Стране" стали известны подробности задержания на взятке четырех судей Киевского апелляционного суда (Юрия Сливы, Игоря Паленика, Вячеслава Дзюбина и заместителя председателя Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного).

По версии следствия, 3 судьи Киевского апелляционного суда, входящие в состав одной коллегии, при посредничестве четвертого судьи этого же суда, получили неправомерную выгоду в сумме 35 тысяч долларов за снятие ареста с двух самолетов, которые опосредованно связывают с предприятием "Мотор Сич", бывшим руководителем которого был Вячеслав Богуслаев, ныне являющийся подозреваемым по делу о госизмене.

Завтра, начиная с 10:00, Высший совет правосудия будет рассматривать ходатайство руководителя САП о возможности применения к данным судьям меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 29 ноября задержали сразу четырёх судей Киевского апелляционного суда, среди них и те, которые рассматривали дело экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене.

Ранее мы писали, что суд в Киеве продлил арест 84-летнему президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву.