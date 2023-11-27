Россия продолжает получать часть запчастей для авиапромышленности из Украины. Фото иллюстративное

Авиапромышленность России продолжает получать значительную часть запчастей из Украины.

Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

За время войны российская компания "Авиа ФЭД сервис" поставила минобороны РФ, Ростеху и президентскому летному отряду запчастей как минимум на 650 млн рублей (2022–июль 2023 года). Большая часть, на 370 млн рублей, пришла из Украины.

Согласно таможенным данным, компания импортировала:

  • детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей,
  • запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн,
  • детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич",
  • продукцию киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Турция продает военные товары в РФ через третьи страны.

Также мы писали, что немецкая фирма в обход санкций поставляет России станки для производства танковых снарядов.

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