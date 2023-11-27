Украина продолжает поставлять России запчасти для самолетов и вертолетов - СМИ
Авиапромышленность России продолжает получать значительную часть запчастей из Украины.
Об этом говорится в расследовании "Важных историй".
За время войны российская компания "Авиа ФЭД сервис" поставила минобороны РФ, Ростеху и президентскому летному отряду запчастей как минимум на 650 млн рублей (2022–июль 2023 года). Большая часть, на 370 млн рублей, пришла из Украины.
Согласно таможенным данным, компания импортировала:
- детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей,
- запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн,
- детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич",
- продукцию киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Турция продает военные товары в РФ через третьи страны.
Также мы писали, что немецкая фирма в обход санкций поставляет России станки для производства танковых снарядов.