Авиапромышленность России продолжает получать значительную часть запчастей из Украины.

Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

За время войны российская компания "Авиа ФЭД сервис" поставила минобороны РФ, Ростеху и президентскому летному отряду запчастей как минимум на 650 млн рублей (2022–июль 2023 года). Большая часть, на 370 млн рублей, пришла из Украины.

Согласно таможенным данным, компания импортировала:

детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей,

запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн,

детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич",

продукцию киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Турция продает военные товары в РФ через третьи страны.

Также мы писали, что немецкая фирма в обход санкций поставляет России станки для производства танковых снарядов.