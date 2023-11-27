Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс заявил, что Кыргызстан является крупным посредником, через который западные товары попадают в РФ.

Специалист приводит данные, что экспорт из Польши в Кыргызстан увеличился на 2100%, из Германии - 1300%, из Чехии - 1200%, из Венгрии - 300%.

По некоторым позициям товаров рост торговли колоссальный. Например, немецкий экспорт автомобилей и запчастей в Кыргызстан вырос на 5500% с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

"Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы знать, что все это направляется в Россию. Это не значит, что в Кыргызстане внезапно начался массовый бум. Германия должна остановить это", - пишет Брукс.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Турция продает военные товары в РФ через третьи страны. Отмечается, что за первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала товаров на 158 млн долларов в 45 категориях, которые США считают "высокоприоритетными" для российской оборонной промышленности.

Также еще летом издание The Washington Post писало, что Кыргызстан стал одним из ключевых партнеров России по обходу западных санкций. Через его компании РФ закупает широкий спектр товаров: от беспилотников и запчастей самолетов до оптических прицелов и усовершенствованных бомб.