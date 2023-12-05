Несмотря на войну и запрет на массовые гуляния в стране, в Буковеле все же стартовал лыжный сезон. Традиционно стоимость проживания в Карпатах удивляет обычных украинцев.

"Страна" выяснила, сколько придется заплатить за то, чтобы провести новогодние праздники на зимнем курорте.

Чтобы отпраздновать Новый год и остаться до Рождества (с 31 декабря по 7 января), в буковельском "Mountain Residence Apartments&Chalet" придется заплатить 245 215 гривен на двоих.

Чтобы пожить с 31 декабря по 7 января в отеле "Radiison Blu Resort Bukovel", придется выложить 141 029 грн за улучшений номер на двоих. Без скидки номер в этом отеле обойдется в 156 698 грн. А вот за улучшенный номер с балконом в этом же отеле просят 182 937 грн за двоих.

В прошлом году в этом же отеле в эти даты можно было отдохнуть чуть дешевле — за 129 512 грн. А, например, улучшенный номер в "Radiison Blu Resort Bukovel" с 31 декабря по 7 января в прошлом году стоил 152 392 грн.

Однако есть варианты и дешевле. Например, в "BUKA Apart-Hotel & SPA" один улучшенный номер на двоих с 31 декабря по 7 января обойдется в 99 214 грн. Без скидок такой номер стоит 157 483 грн. В прошлом году номер на двоих в этом отеле был дешевле — 72 344 грн.

За апартаменты же придется отдать 134 595 грн. Без скидки стоимость апартаментов составляет 213 643 грн.

Кроме того, еще один популярный способ проживания на лыжном курорте среди украинцев — аренда частных домов и коттеджей неподалеку от гор. Там за семь дней проживания на двоих также придется заплатить немало. Самый дорогой дом с пятью спальнями под названием "Nikol" обойдется в 81 900 грн на период праздников.

Есть коттеджи и дешевле. Скажем, "Private House Scherbovets", стоимость аренды которого составит 56 000 грн. Стоимость за семь ночей в доме "Villa Anna" составляет 42 000 грн.

Однако домов для аренды в горах осталось не так много: в некоторых объявлениях отмечается, что остается только один вариант жилья за указанную цену.

В прошлом году мы тоже делали обзор, сколько стоит снять номер на Новый год в Буковеле.

При этом на прошлый Новый год гостиницы во Львове и Буковеле были заполнены почти на 70%.