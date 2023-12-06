В Киеве накануне зимних праздников начался сезон продажи елок.

При этом в самых популярных магазинах их можно приобрести по разной цене. Интересно, что в этом году украинцы отдают предпочтение покупке искусственных елок - они, в отличие от натуральных, могут обойтись в разы дешевле.

"Страна" решила узнать, какие елки можно купить в столице на праздники и сколько это будет стоить.

Для начала мы проинспектировали крупный магазин "Эпицентр" — здесь, в отличие от других торговых точек, сейчас самый широкий ассортимент елок и сосен.

При входе в магазин располагается ряд с "живыми" деревьями. Совсем маленькие елки можно купить почти за 700 грн. А вот деревья высотой больше метра обойдутся дороже — в 1225 грн. Самый бюджетный вариант — сосна, стоимость которой немного превышает 500 грн.

Отдельно от деревьев в "Эпицентре" продаются подставки для елок. К слову, одна такая подставка стоит даже больше, чем сосна - почти 600 грн.

Кроме того, в "Эпицентре" можно купить и искусственные елки - их ассортимент значительно больше. Цены на елки отличаются в зависимости от их дизайна и размера. Например, небольшая белая елка обойдется в 850 грн. В то же время стоимость искусственной елки, длина которой стартует от двух метров, может достигать почти 16 000 грн.

Также искусственные елки можно купить в крупном супермаркете "Ашан". Там выбор не такой большой, как в "Эпицентре", однако стоимость товара ниже.

Маленькие декоративные елки можно приобрести за 239-549 грн. Искусственные елки и сосны среднего размера (от 1 метра в высоту) обойдутся в 1099-2899 грн. При этом высоких елок (от двух метров) в "Ашане" просто нет.

Помимо этого в супермаркете продают маленькие натуральные елки и сосны в горшках — за 180-550 грн.

Также искусственные елки появились в магазине "Юск". Правда, здесь выбор искусственных елок очень маленький. На витрине представлены буквально два дерева: одно по сниженной цене (его можно купить за 1000 грн), второе обойдется почти в 3000 грн.

Ранее мы писали, что в Киеве установили новогоднюю елку. А в Николаеве и Кривом Роге в этом году не будут монтировать новогодние елки.