В Киеве мужчина получил серьезную травму, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре.

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

Мужчина упал на улице Зои Гайдай. Судя по количеству крови, которая растеклась огромной лужей, травма была весьма серьезная. Вероятно, он разбил голову.

К слову, в конце осени только за один день 29 ноября из-за травмирования в результате гололеда в травмпункты столицы обратились 87 человек: 86 взрослых и один ребенок. А за три дня непогоды в ноябре в травмпункты Киева обратились 195 человек, получивших травмы в результате гололеда.

Опасная ситуация продолжает сохраняться: сегодня на Киевщине на дорогах местами наблюдается гололедица. На завтра синоптики обещают облачность и снег с морозами до -3°…-5°C.

Ранее мы рассказывали, как известный российский режиссер Никита Михалков перед теледебатами в Нижнем Новгороде поскользнулся на улице и упал. При падении он ударился головой и получил ссадину.

Также мы описывали случай в Черкассах, где 8-летний мальчик возвращался домой после школы, поскользнулся на покрытой льдом дороге и, падая, попал под бетонную плиту.