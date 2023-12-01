В Киеве открыли ограниченное движение автотранспорта по Подольско-Воскресенскому мосту, через который должно было быть запущено метро на Троещину.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

К настоящему времени по по автомобильной части моста движение открыли только для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и пассажирских автобусов.

В частности, запущен автобусный маршрут №111 - от "Площади Украинских Героев" до "Левобережной".

Таким образом левый берег Киева получил новое транспортное сообщение с правым.

В следующем году планируют открыть съезд с моста на улицу Бальзака.

Кличко напомнил и о планах достроить метро на Троещину. Говорит, часть станций на нижнем ярусе арочного моста уже построили.

Ранее Кличко анонсировал открытие движения по столичному долгострою - Подольско-Воскресенскому мосту. Его длина составляет 9,5 км. Мост начали строить ещё 20 лет назад, но за всё это время достроить не могли.

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