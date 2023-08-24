Мэр Киева Виталий Кличко провел День независимости Украины в Париже.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале и опубликовал фото открытия Киевского сквера в центре Парижа, у музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями.

Кличко открывал его вместе с мэром французской столицы Анн Идальго.

Также мэр Киева добавил, что на открытии сквера пообщался с бойцами ВСУ, которые проходят реабилитацию во Франции после ранений, и с украинскими беженцами.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил в честь Дня независимости на Софийской площади в Киеве. На мероприятии присутствовали иностранные лидеры. В своей речи Зеленский заверил, что "независимость будет продолжаться", ее "украинцы не выпустят из своих рук". После выступления президент вручил награды военным.

Также мы публиковали репортаж с Крещатика в Киеве, где в День независимости открыли выставку трофейной российской техники, которая была привезена раньше, но закрыта от публики оградительной лентой. Сегодня выставку дополнили новыми экспонатами, среди которых амуниция российских солдат, сбитые беспилотники, тубусы от снарядов.