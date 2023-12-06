В Киеве открыли памятник военному Александру Мациевскому, который был расстрелян в российском плену в марте. Экспозиция находится на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

Об этом сообщает "Суспильне".

Памятник создал скульптор Олег Цьось. На работу у него ушло почти два месяца, скульптор изучал лицо военного с фотографий в паспорте и видео, на котором он перед смертью говорит: "Слава Украине!" В процессе работы автор также консультировался с матерью военного Параской Мациевской-Демчук.

По словам скульптора, фигуру бойца одели в его личную одежду.

Напомним, 6 марта в интернете появилось видео убийства военного в форме Вооруженных сил Украины после фразы "Слава Украине!" На видео мужчина произносит "Слава Украине!" - и его расстреливают из автоматов.

Позже в ВСУ сообщили, что это Александр Мациевский, боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области. Он пропал без вести в конце декабря 2022 года в районе Бахмута. Позже его тело вернули Украине.

В ООН признали подлинным видео, на котором запечатлено убийство россиянами безоружного украинского пленного солдата.