В Киеве на платформе станции метро "Вокзальная" начали работы по маскировке элементов с коммунистической символикой.

Об этом сообщает КМДА.

Судя по фото, декоративные рельефные щиты с изображениями руководителей СССР, серпа и молота и другой коммунистической символики закрывают белыми конструкциями.

Метрополитен хочет демонтировать их совсем, для чего направил запрос в соответствующие органы.

"На данный момент предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции "Вокзальная". Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов", - говорится в сообщении.

Сейчас этого сделать нельзя, потому что станция "Вокзальная" является недвижимым объектом культурного наследия.

Ранее стало известно, что в харьковском метро на станции "Пушкинская" демонтируют два барельефа с изображением Александра Пушкина.

Также с фасада колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна по приказу ректора демонтируют Мемориал белорусским добровольцам.