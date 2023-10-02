С фасада колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна по приказу ректора демонтируют Мемориал белорусским добровольцам.

Об этом сообщает белорусский оппозиционный канал Nexta.

Данный памятный знак находится на фасаде колледжа. Его ректор Любовь Хмелевская объяснила своё решение тем, что при установке мемориала проект не был оформлен законодательно и у руководства не было на него официального разрешения.

Ранее в Киеве демонтировали мемориальные доски в память о Фучике и Тупикове.

Мы также сообщали, что в Ровно власти демонтировали стелу с двумя украинками, приняв одну из них за русскую.

Горсовет объясняет это законом о декоммунизации, однако в сети такое решение вызвало критику из-за разного толкования содержания стелы.

В горсовете утверждают, что эта стела "не несет в себе никакой художественной или культурной ценности и не является объектом культурного наследия", а является "штамповкой советского периода, изготовленной конвейерным способом".

Как заявили в горсовете, на стеле были изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах, а сзади был герб УССР.