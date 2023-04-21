В Ровно демонтировали советскую стелу с мозаикой, изображавшей две женские фигуры в национальной одежде.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета на своей странице в Facebook.

Горсовет объясняет это законом о декоммунизации, однако в сети такое решение вызвало критику из-за разного толкования содержания стелы.

В горсовете утверждают, что эта стела "не несет в себе никакой художественной или культурной ценности и не является объектом культурного наследия", а является "штамповкой советского периода, изготовленной конвейерным способом".

Как заявили в горсовете, на стеле были изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах, а сзади был герб УССР.

Однако автор сообщества Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев назвал такое решение "очередным случаем вопиющего вандализма" и попыткой ровенских властей "заработать легкие политические баллы".

По его словам, мозаика изображала не украинку и россиянку, а две женские фигуры в украинской национальной одежде Галичины и Приднепровья.

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