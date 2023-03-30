В Киеве демонтировали и разрезали на куски советский самолет МиГ-17, который находился во дворе школы №5 на Печерске.

Об этом написала депутат Киевсовета Алла Шлапак.

В музее авиации на своей странице в Facebook, заявили, что самолет имел историческую ценность.

После демонтажа некоторые пользователи отметили, что самолет можно было передать в музей. На это депутат Киевского горсовета Алла Шлапак заявила, что "музей отказался его забирать".

Музей авиации это отрицает.

"Хотим опровергнуть недостоверную информацию о якобы "отказе" от него Музея. К сожалению, в наш Музей не было никаких обращений. О демонтаже и резке самолета мы узнали от нашего фана. Отмечаем, мы всегда рады любым авиационным артефактам, а тем более целым самолетам. Такие памятники, даже в порезанном состоянии, являются одним из последних источников комплектующих для реставрации самолетов в нашей коллекции. Мы будем рады получить демонтированный самолет даже в том состоянии, в котором он находится", - заявили в музее.

Депутат Киевсовета Алла Шлапак утверждает, что за демонтаж самолета требовали деньги, поэтому были найдены люди, которые убрали его бесплатно. Она считает, что из-за макета самолета школа могла стать мишенью для россиян, а теперь на его месте построят детскую площадку.

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