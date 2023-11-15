В среду, 15 ноября, в Киеве демонтировали еще один памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он был расположен в сквере на Берестейском проспекте.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

"Пушкин — все! Только под конец второго года войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника. И на том спасибо. Сносим!" — написал он в Facebook.

Ранее на прошлой неделе Кабмин исключил его и ряд других памятников российским и советским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Напомним, что в Запорожье 31 октября демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он стоял на площади Владимира Вернадского.

Также мы писали о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов ранее заявил, что памятник поэту Александру Пушкину в центре города не нужно сносить. И в любом случае его участь должны решать сами жители. По мнению Труханова, многие украинцы уважают Пушкина, а его монумент устанавливал "не Путин", а сами одесситы за свои средства.