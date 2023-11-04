Сегодня, 4 ноября, в Киеве на Галицкой площади начался демонтаж советской звезды с обелиска, установленного в честь 60-летия победы над Германией.

С обелиска уже отрезали несколько частей советской звезды.

Демонтаж продолжается.

Напомним, 1 августа советский герб с монумента "Родина-Мать" полностью демонтировали. Последней с него сняли звезду. Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню независимости Украины.

А 6 августа на монумент "Родина-мать" установили украинский герб - тризуб. Мы публиковали фото и видео поднятия герба Украины у монумента "Родина-Мать". А автор тризуба, который заменил советский герб на монументе "Родина-Мать" в Киеве, скульптор Алексей Пергаменщик заявил, что готов бесплатно срезать советские звезды, которые остались на гарде меча.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные обмотали голову памятника русскому поэту Александру Пушкину и сделали на нем надпись на украинском языке "Деколонизацию не остановить".