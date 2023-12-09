В полиции рассказали, как изменят движение наземного транспорта в Киеве из-за подтопления шести станций метро
Первый замначальника патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как изменят движение наземного транспорта в Киеве из-за подтопления шести станций метро.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
Основные моменты:
- на площади Лыбидской есть два разворотных кольца. Они загружены припаркованными транспортными средствами. Их следует сделать проездными для общественного транспорта.
- остальной транспорт перенаправят на разворот на улицы Большую Васильковскую и Антоновича.
- на Антоновича обустроят дополнительную остановку, ближе к входу в метро.
- на более загруженных отрезках дороги введут изменения в работе светофоров.
- также увеличат количество патрулей.
Напомним, вчера в Киеве закрыли минимум на полгода шесть станций подземки на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков" - из-за затопления тоннеля. Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.
Из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.