Первый замначальника патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как изменят движение наземного транспорта в Киеве из-за подтопления шести станций метро.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Основные моменты:

на площади Лыбидской есть два разворотных кольца. Они загружены припаркованными транспортными средствами. Их следует сделать проездными для общественного транспорта.

остальной транспорт перенаправят на разворот на улицы Большую Васильковскую и Антоновича.

на Антоновича обустроят дополнительную остановку, ближе к входу в метро.

на более загруженных отрезках дороги введут изменения в работе светофоров.

также увеличат количество патрулей.

Напомним, вчера в Киеве закрыли минимум на полгода шесть станций подземки на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков" - из-за затопления тоннеля. Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

Из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.