Автобусы для перевозки киевлян вместо метро стоят возле станции "Лыбедская". Видео
Автобусы, которые должны были стать альтернативой поездам метро на закрытых станциях киевской подземки, стоят возле "Лыбедской".
Как сообщают столичные паблики, в сторону закрытых станций метро наблюдается сильная пробка, поэтому общественный транспорт не может даже уехать.
Как мы писали, в Киеве шесть станций метро закрыли на полгода из-за затопления тоннеля.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что к вечеру количество транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов.
Из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).
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