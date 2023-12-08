Автобусы, которые должны были стать альтернативой поездам метро на закрытых станциях киевской подземки, стоят возле "Лыбедской".

Как сообщают столичные паблики, в сторону закрытых станций метро наблюдается сильная пробка, поэтому общественный транспорт не может даже уехать.

Как мы писали, в Киеве шесть станций метро закрыли на полгода из-за затопления тоннеля.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что к вечеру количество транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов.

Из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).