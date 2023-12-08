Из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"8 декабря столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена. В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, повлекшие указанные последствия. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями в пойме реки Лыбидь", - сказано в посте.

По словам руководителя метрополитена Виктора Брагинского, предварительно одна из причин подтопления тоннелей — нарушения, допущенные при строительстве.

По состоянию на 19:00 сотни людей на станции Лыбидская пытаются воспользоваться наземным транспортом, сообщает "Суспильне".

Как мы писали, в Киеве шесть станций метро закрыли на полгода из-за затопления тоннеля.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что к вечеру количество транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов.