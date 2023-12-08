Украинские власти обвиняют иностранные СМИ в росте инакомыслия в стране.

Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

Издание сообщает, что Киев обеспокоен влиянием западных СМИ в стране и делает заявления о том, что якобы они готовят кампанию по ее дискредитации.

В связи с этим отношение к медиа стран-партнеров изменилось на 180 градусов. Если в начале войны их приветствовали, сейчас к ним относятся негативно из-за общего угасания оптимизма.

The Globe and Mail указывает, что в Киеве вновь обострилась внутриполитическая борьба спустя два года консолидации вокруг президента, причем мэр Киева Виталий Кличко фактически стал на сторону главкома Валерия Залужного.

Издание со ссылкой на украинские источники пишет, что Владимир Зеленский отменил поездку в США, потому что узнал, что ему не удастся переубедить республиканцев в отношении вопроса финансирования Украины.

Также the Globe and Mail пишет об ухудшении отношения Киева к Канаде, которая до сих пор не поставила ни одной из 50 легких бронированных машин LAV и бронированных машин для медицинской эвакуации, обещанных премьер-министром Джастином Трюдо.

Недавно Алексей Данилов заявлял, что РФ пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между Зеленским и Залужным и пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

А депутат фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ в организации публикации в журнале The Economist, в которой описан конфликт между генералом и президентом Украины.