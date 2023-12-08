В субботу, 9 декабря, Кабинет министров Украины созовет комиссию по ситуации с киевским метро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение - как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян", - заявил премьер.

Напомним, в Киеве закрыли движение метро на шести станциях "синей ветки" - от "Демеевской" до "Теремков" - из-за затопления тоннеля. Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

Также у мэра Киева Виталия Кличко выдвинули свою версию, кто виновен в затоплении тоннеля метро в столице: это экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер-министр Николай Азаров.

Между тем из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).