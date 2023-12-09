В Киеве из-за подтопления шести станций метро вводят изменения в организации дорожного движения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко по итогам заседания комиссии Кабмина.

"Увеличим пропускную способность общественного транспорта, отрегулируем хронометраж переключения сигналов светофора, перенесем для удобства остановки общественного транспорта, изменим некоторые дорожные знаки. Конечно, будут работать усиленные патрули", - описал министр суть изменений.

По его словам, детальнее о них расскажут в патрульной полиции.

Напомним, вчера в Киеве закрыли минимум на полгода шесть станций подземки на синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков" - из-за затопления тоннеля. Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

Ранее мы писали, что из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины). Предварительно одна из причин подтопления тоннелей — нарушения, допущенные при строительстве.