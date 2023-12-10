Квартиры в Голосеевском районе вблизи шести закрытых из-за затопления тоннеля станций метро могут подешеветь до уровня жилья на Троещине.

Так считают киевские риелторы.

"Понятно, что будет снижение цен, так как люди заезжали в квартиры возле метро, а теперь метро нет. Те, кому важна близость метро, станут смотреть другие варианты. Конкуренцию Голосеевскому району составят Оболонь и Позняки. Там съемные квартиры, наоборот, могут подорожать", - говорит столичный риэлтор Ирина Луханина.

Пока, по ее словам, сегмент аренды жилья в Голосеевском районе замер. Ценники в объявлениях об аренде прежние, но вала просмотров нет. Хотя прошло слишком мало времени с момента ЧП и закрытия метро.

Например, на сайте недвижимости Flatfy есть свежее объявление о сдаче квартиры возле станции метро "Теремки". Двушку с хорошим ремонтом предлагают за 22 тысячи в месяц. Такие же ценники в этом районе были и до закрытия метро. Однушка на проспекте Глушкова выставлена буквально на днях за 10 500 гривен. Но скидки владельцы жилья обычно дают под конкретного клиента. Поэтому, когда пойдут просмотры, ценник может измениться.

"Первые тенденции переориентации спроса и снижения цен можно будет увидеть уже в течение ближайших 10-12 дней", - рассказывает Луханина.

Но, по мнению риелтора, реакция рынка будет разной в зависимости от сегмента жилья.

"Больше всего эта ситуация ударит по жилью эконом-класса, в частности, старой застройке на Теремках. Однушка там сейчас стоит 9-10 тысяч гривен в месяц. Из-за закрытия метро ценник может упасть на 10%, то есть примерно на тысячу гривен. Более новые дома тоже могут подешеветь. Однушка в них стоит 12 тысяч. Прогнозируем, что цена упадет до 10 тысяч. Двушка с 15-17 тысяч подешевеет до 14-15 тысяч. В то же время с элитным жильем в новых ЖК никаких изменений не ожидаем. Большинство арендаторов там не пользуются метро, для них важнее наличие паркинга. Поэтому как была аренда однушки по 500 долларов, а двушки по 700-800, так и останется", - считает Ирина Луханина.

При этом, по ее мнению, на Голосеево может не только подешеветь аренда вблизи закрытых станций метро, но и сократиться спрос на квартиры в строящихся домах эконом-класса, которые позиционировались как "жилье возле метро", и в ценник закладывалась определенная наценка за удобную транспортную инфраструктуру.

"Инвестиции в такие новостройки могут сократиться", - прогнозирует Луханина.

До какого уровня могут обвалиться ценники на аренду и продажу жилья в Голосеево, по ее словам, во многом зависит от того, насколько массово люди станут переселяться в другие районы. Понятно, что если отток арендаторов будет значительным, то хозяева могут пойти и на большие скидки, чем 1-2 тысячи грн. Тут важным фактором является еще и то, сумеют ли киевские власти наладить бесперебойное движение общественного транспорта.

"Но если массовое переселение и будет, то скорее всего уже после нового года, а то и к февралю-марту. Ведь людям грозит потеря гарантийной суммы за досрочный разрыв контрактов, плюс придется еще раз платить риелтору и за перевоз вещей", - говорит Луханина.

Напомним, в Киеве из-за затопления тоннеля закрыли движение метро на шести станциях синей ветки - от "Демеевской" до "Теремков". Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Мы подробно рассказывали, почему в Киеве закрыли шесть станций метро и что это значит для судьбы мэра Кличко.