В понедельник, 11 декабря, в Киеве на станции "Лыбедская" образовались огромные пробки людей на входе в метро.

Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.

Известно, что следующие шесть станций, от "Дымеевской" до "Теремков", закрыты на полгода из-за угрозы обвала.

Напомним, в Киеве из-за затопления тоннеля закрыли движение метро на шести станциях "синей" ветки - от "Демеевской" до "Теремков". Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

После закрытия шести станций на автобусных остановках Киева появились огромные очереди людей, которые ждут общественный транспорт. Также из-за большого скопления маршруток и автобусов на остановках усложняется движение автомобильного транспорта, что вызывает пробки на дорогах.

Мы подробно рассказывали, почему в Киеве закрыли шесть станций метро и что это значит для судьбы мэра Кличко.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.