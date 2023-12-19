Украина решила компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью ВВС.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - сказал Иван Гаврилюк.

Наращивается и собственное производство боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего СССР", а также западного калибра 155 мм.

По словам представителя Минобороны, пока нельзя говорить" о производстве 155-мм снарядов "в большом количестве", но ожидается, что в следующем году украинская оборонка произведет "их достаточно, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно, и количеством снарядов, которые могут дать партнеры".

Ранее мы писали о том, что Украинские военные под Бахмутом сообщили о растущем дефиците снарядов.

А также, что производство снарядов 155 калибра в Украине начнется не раньше чем через два года.

Напомним, что украинские военные сообщают, что у армии РФ в 5-7 раз больше дронов, чем у ВСУ.