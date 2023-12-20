Отдельные чиновники Пентагона считают, что Украине в 2024 году надо перейти к стратегии "держать и строить" - сосредоточиться на удержании подконтрольной территории и наращивании собственного производства оружия.

Об этом пишет The New York Times.

"Поскольку украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на наступление на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году", - пишет издание.

Приводится оценка украинского военного аналитика Сергея Грабского, что с начала вторжения украинское производство обеспечили около 20% потребностей ВСУ. Сейчас эти показатели пытаются наращивать.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина произведёт миллион военных дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина будет компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов.

Также мы писали, что Украина достигла договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155-го калибра. Но их производство начнется не раньше, чем через два года.