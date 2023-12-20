Крупный прорыв армии РФ маловероятен. Россия продолжает локальные наступления на нескольких направлениях, но отдельные атаки редко превышают численность взвода.

Об этом пишет британская разведка.

По ее оценке, ситуацию на фронте сейчас можно описать как "застой".

Также сообщается, что в последние недели Украина мобилизовала усилия для улучшения полевых укреплений, поскольку ее силы переходят к более оборонительной позиции на большей части линии фронта.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о "сложной ситуации" на восточном фронте. РФ продолжает наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении для ведения штурмовых действий РФ применяет наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "шторм z" и "шторм v".

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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