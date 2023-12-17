Бои под Авдеевкой разворачиваются по тому же сценарию, что и в Лисичанске, Соледаре и Бахмуте, которые были потеряны украинскими войсками.

Об этом заявил в эфире своего Ютуб-канала главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов.

По его словам, во всех случаях события развивались одинаково: россияне проламывали оборону по флангам, что делало невозможной удержание городов.

Причина, почему это происходило, по мнению Бутусова, - отсутствие у ВСУ укреплений, подобных тем, что возвели россияне на юге Украины, а также отсутствие второй линии обороны и достаточных резервов.

Также, по его словам, в Авдеевке ВСУ не хватает дронов.

"За 76 суток одна из бригад, ведущая бои на направлении главного удара противника в Авдеевке получила от государства следующие дроны: fpv-дронов – до 700; "Мавик-3" – 18; "Мавик-3Т" – 6; "Аутел-4Т" – 70. Все эти дроны очень давно использованы по назначению, сейчас бригада воюет на волонтерских дронах. Потому что дневной расход "Мавика-3" составляет до 10 дронов, а дневной расход fpv составляет до 60 дронов", - рассказал Бутусов.

Ранее режиссер Олег Сенцов, который служит в 47-й бригаде ВСУ, заявил, что в Авдеевке повторяется ситуация с Бахмутом, но "еще тяжелее".

Также недавно в ВСУ сообщили, что Россия стянула на Авдеевское направление более 40 тысяч военных.