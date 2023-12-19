РФ продолжает наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. опубликовав сводку о ситуации на фронте.

На Бахмутском направлении силы рф сосредоточили основные усилия. Для ведения штурмовых действий они применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "шторм z" и "шторм v".

По словам Сырского, цель врага на этом направлении – наступление на Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.

На Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций ВСУ в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.

Не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск.

"Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава" - написал Александр Сырский и добавил, что командиры и штабы круглосуточно отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника, принимают решения.

Также генерал озвучил потери россиян. За первую половину декабря враг потерял в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" около восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, было уничтожено или повреждено более пятисот единиц вражеской военной техники. Среди них: 67 танков, более ста боевых бронированных машин, 77 орудий и минометов разных калибров.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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