Утром 19 декабря Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации н фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из рсзо.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив два "Шахеда". Все они были уничтожены.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.



Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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