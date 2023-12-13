Вооружённые силы Украины опровергают информацию о взятии россиянами Марьинки.

Об этом заявил командующий группы войск "Таврия" Александр Тарнавский в своём телеграм-канале.

"В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - сообщил Тарнавский.

Ранее о том, что войска РФ полностью захватили Марьинку, заявил аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ Николай Ворошнов.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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